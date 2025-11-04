إعلان

المركزي يسحب 134.8 مليار جنيه من فائض السيولة في 12 بنكا اليوم

كتب : منال المصري

03:04 م 04/11/2025

البنك المركزي المصري

سحب البنك المركزي المصري 134.8 مليار جنيه من فائض السيولة في 12 بنكا في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بالسوق المفتوح اليوم.

بحسب بيانات البنك المركزي، سجل سعر العائد على الوديعة الأسبوعية 21.5%وهو سعر الائتمان والخصم لدى المركزي.

يستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر من 12% في أغسطس الماضي للمرة الرابعة على التوالي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

البنك المركزي المصري فائض السيولة بالمركزيالمصري بيانات البنك المركزي تباطأ معدل التضخم

