انخفاض السكر والدقيق.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

12:09 م 03/11/2025

ارتفاع أسعار السكر والدقيق

انخفضت أسعار السكر، والزيت، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، والمكرونة، والفول المعبأ، والدقيق المعبأ، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والجبن الأبيض، واللبن السائب مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.18 جنيه، بزيادة 57 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.92 جنيه، بتراجع 5.82 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.87 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 91.87 جنيه، بتراجع 7.4 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.47 جنيه، بتراجع 3.71 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.91 جنيه، بتراجع 1.6 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.33 جنيه، بتراجع 60 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.85 جنيه، بتراجع 70 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.59 جنيه، بتراجع 5.83 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.93 جنيه، بتراجع 14.5 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.55 جنيه، بزيادة 94 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.3 جنيه، بزيادة 4.37 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.69 جنيه، بزيادة 88 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.48 جنيه، بزيادة 21.81 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.53 جنيه، بتراجع 4.72 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.13 جنيه، بزيادة 1.3 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.44 جنيه، بتراجع 14.62 جنيه.

أسعار السكر أسعار السلع لأسواق اليوم انخفاض السكر والدقيق

