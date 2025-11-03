بنك نكست يرفع رأس المال بـ 4.2 مليار جنيه

أعلنت مجموعة إي اف جي القابضة اليوم إتمام عملية زيادة رأس المال في بنك نكست بنجاح، والتي أجريت بالقيمة الاسمية بمشاركة كاملة من جميع المساهمين.

وقد بلغت الزيادة الإجمالية في رأس المال 4.2 مليار جنيه حيث ساهمت مجموعة اي اف جي القابضة بمبلغ 2.143 مليار جنيه بعد زيادة رأس المال، ستستمر مجموعة إي اف جي القابضة في الاحتفاظ بحصة ملكية قدرها51%، بحسب إفصاح "اي اف جي".



تساهم هذه الزيادة في تعزيز الوضع المالي للبنك ودعم رؤية إدارته في تنفيذ خططه التوسعية بمرونة أكبر.



وأكد كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة، أن مشاركة المجموعة في زيادة رأس المال تعكس التزامنا بدعم الخطط الاستراتيجية للنمو لكل من البنك والشركات التابعة لنا.

ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بنسبة تقارب 26% في الأشهر الستة الأولى ليصل إلى 41 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 32.5 مليار جنيه في نهاية 2024.

كما قفزت قاعدة عملاء البنك بنسبة 22% لتصل إلى حوالي 106 ألف عميل بنهاية يونيو 2025، ارتفاعًا من حوالي 86 ألف عميل في نهاية 2024.

بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% في الفترة نفسها لتصل إلى 76.2 مليار جنيه، ارتفاعًا من 68 مليار جنيه في نهاية عام 2024.