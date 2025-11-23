بقيادة الأهلي وCIB.. تحالف مصرفي يقرض "درايف للتمويل" 5 مليارات جنيه

وافق تحالف مصرفي مكون من خمس بنوك على تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 5 مليارات جنيه مصري لصالح شركة "درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية"، إحدى شركات مجموعة غبور.

بحسب بيان البنك الأهلي المصري اليوم، فإن القرض يهدف إلى دعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها المتنامية في السوق المحلية.

تشمل قائمة البنوك الخمسة المشاركة في القرض هي البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي - مصر(سي أي بي-CIB) والبنك العربى الافريقى الدولى والقاهرة والتعمير والإسكان والإمارات دبي الوطني– مصر

تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي تربى دور المستشار القانوني للمقرضين، ومكتب أشرف إيهاب دور المستشار القانوني للشركة.

وقد تم التوقيع اليوم الأحد على القرض بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وتامر وحيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولي وعمر الحسيني -الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق العالمية بالبنك التجاري الدولي -مصر (سي أي بي - CIB).

ومحمد شاكر- المشرف على مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان وتامر راغب رئيس قطاع الشركات والمؤسسات ببنك الإمارات دبي الوطني مصر، وأحمد أسامة العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والشركة.

وعقب التوقيع أكد محمد الإتربي، أن هذا التمويل المشترك يأتي تأكيدًا على الدور المحوري الذي يقوم به البنك الأهلي في قيادة التحالفات التمويلية الكبرى التي تستهدف دعم كافة القطاعات في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن البنك الأهلي قام بترتيب القرض المشترك مع البنوك الأخرى بمساهمة بلغت 1.169مليار جنيه ليؤكد على ريادته في قيادة التحالفات التمويلية الكبرى التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن مشاركة البنك الأهلي في هذا التمويل المشترك تعكس التزام البنك في دعم الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

وأكدت التركي أن قيادة البنك الاهلي المصري لمثل هذا التحالف المصرفي الضخم سيساعد الشركات ذات الطموح التوسّعي من تحقيق رؤاها، وبالتالي يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الاقتصاد.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي- مصر(سي أي بي - CIB)، إن توقيع عقد القرض المشترك مع شركة درايف يأتي في إطار حرص البنك التجاري الدولي على دعم الشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز النشاط الاقتصادي المصري.

وأضاف أن شركة درايف تعد من أكبر الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث حققت معدلات نمو قوية بفضل رؤيتها الواضحة وإدارتها الاحترافية.

وأشار إلى أن التعاون بين البنك التجاري الدولي والشركة يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الممتدة التي تجمع المؤسستين.

كما أكد على حرص البنك التجاري الدولي على مواصلة دوره في توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الشركات المصرية، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.