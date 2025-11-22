المركزي المصري يطرح غدا أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، إلى طرح أذون خزانة في عطاءه الدوري غدا الأجل ذات أجل 3 و9 أشهر بقيمة 65 مليار جنيه، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

يأتي ذلك العطاء بعد أن باع البنك المركزي أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر "182 يوما" وسنة "364 يوما" الخميس بنحو 90.4 مليار جنيه بأكثر من 12% من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 80 مليار جنيه وسط تراجع طفيف لسعر الفائدة.

أذون الخزانة تعد أدوات مالية قصيرة الأجل في يد وزارة المالية تلجأ لها بهدف جمع سيولة من السوق المحلية لتغطية عجز الموازنة.