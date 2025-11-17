باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين سندات خزانة ذات أجل عامين و3 سنوات للعائد الثابت بنحو 9.7 مليار جنيه بأقل 53% عن السيولة المستهدفة جمعها بقيمة 21 مليار جنيه.



جاء ذلك تزامنا مع تكثيف المركزي المصري من بيع ثاني صكوك سيادية بالعملة المحلية أجل 3 سنوات للعائد الثابت اليوم بقيمة 10 مليارات جنيه بأكثر من ضعفي المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بعد أن تخطت طلبات المستثمرين 10 أضعاف المستهدف مسجلة 33.3 مليار جنيه.



متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل عامين تراجع بشكل طفيف إلى 22.67% في عطاء اليوم مقابل نحو 22.71% في العطاء السابق.

على نفس الخطى، تراجع متوسط سعر العائد على سندات الخزانة ذات أجل 3 سنوات إلى 21.49% في عطاء اليوم مقابل 21.62% في العطاء السابق.