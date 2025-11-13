أتاحت شركة صرافة كبرى مملوكة لأحد البنوك الحكومية للعملاء شراء مبالغ محدودة من العملة حتى 300 دولار دون الحاجة إلى تقديم مستندات السفر، وفق ما قاله اثنان من شركة الصرافة.

وأوضح المسؤولان أن هذا القرار تم إعادة تفعيله مجددا بعد تجميده لمدة عام بدعم وفرة النقد الأجنبي من العملات المختلفة وتراجع الطلب على الشراء.

تمتلك 3 بنوك حكومية الأهلي ومصر والقاهرة شركات صرافة بعدد فروع يقترب من نحو 200 فرع للشركات الثلاث منتشرة على مستوى الجمهورية بهدف إتاحة خدمة بيع وشراء النقد الأجنبي.

وأضاف مسؤولا شركة الصرافة، أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه على مدار آخر 3 شهور أدى إلى زيادة حصيلة تنازل العملاء عن الدولار وبيعه في الصرافة تخوفا من استمرار تراجع الورقة الأمريكية.

قفز سعر الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام مسجلا بنهاية تعاملات اليوم 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع لكل دولار.

جاء هذا التحسن بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي من موارده المختلفة خاصة من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة.

العرض يفوق الطلب بـ90 و95%

قال مدير شركة الصرافة الحكومية إن حجم العرض من النقد الأجنبي يصل إلى 90% و95% عن الطلب خلال آخر شهرين خاصة من عملتي الدولار والريال السعودي.



وتتصدر عملتي الدولار والريال السعودي باقي العملات الأخرى في الوفرة وحجم تنازلات العملاء عنهما ثم يليهما اليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي، وفق مسؤولو الصرافة.



وتعمل شركات الصرافة حاليا على بيع حصيلة الدولار المتوفرة لديها في البنك التابع له كل نهاية يوم وسط محدودية طلبات الشراء.



القضاء على الدولرة

ساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة التي شهدت توحشا خلال عامين 2022 و2023 والشهور الأولى من 2024.

كما قرارات البنوك برفع القيود وزيادة الحد الأدنى لتدبير الدولار في البنوك واستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" خارج وداخل مصر من المواقع الأجنبية في تعزيز الثقة في خروج مصر من أزمة الدولرة.