أرباح "بنك تنمية الصادرات" تزيد 6% خلال الربع الثالث من 2025

كتب : منال المصري

01:03 م 13/11/2025

بنك تنمية الصادرات

أظهرت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاع صافي الربح بشكل طفيف بنسبة 6% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي- يوليو إلى سبتمبر 2025- إلى نحو 1.7 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية المنشورة للبنك على البورصة المصرية اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 9.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 2.47 مليار جنيه.

بينما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات انخفض بنحو 2.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 463.75 مليون جنيه.

وزاد رصيد ودائع العملاء خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 6.7% إلى نحو 146.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وفي نفس الاتجاه ارتفع رصيد القروض المقدمة للعملاء بالبنك بنحو 20% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 86.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

