كتبت- آية محمد:

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.52 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و54.72 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك مصر: 54.5 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و54.7 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.5 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و54.7 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.5 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و54.7 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.5 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و54.71 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.