إعلان

سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : ميريت نادي

12:32 م 29/05/2026 تعديل في 12:33 م

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

ويعد يوم الاثنين آخر أيام التعاملات الأسبوعية لأسعار العملات العربية والأجنبية، مع تعطيل العمل بالقطاع المصرفي بدءا من الثلاثاء الماضي وحتى الأحد المقبل، بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

لماذا انخفض سعر اليورو؟

انخفض سعر اليورو اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 60.75 جنيه للشراء، بتراجع 63 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بتراجع 74 قرشًا.

بنك مصر: 60.75 جنيه للشراء، بتراجع 63 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بتراجع 74 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.49 جنيه للشراء، بتراجع 90 قرشًا، و60.78 جنيه للبيع، بتراجع 94 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.75 جنيه للشراء، بتراجع 64 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بتراجع 75 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.8 جنيه للشراء، بتراجع 71 قرشًا، و61.01 جنيه للبيع، بتراجع 72 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر اليورو

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الرايات 3 ألوان.. تعرف على حالة البحر بشواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
أخبار المحافظات

الرايات 3 ألوان.. تعرف على حالة البحر بشواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
دموع وانكسار.. الحزن يسيطر على أحمد حلمي قبل جنازة والدته في بنها- صور
أخبار المحافظات

دموع وانكسار.. الحزن يسيطر على أحمد حلمي قبل جنازة والدته في بنها- صور
اعتقدها "مسيّرة".. الجيش الإسرائيلي يستهدف طائرة ركاب مدنية فوق الضفة
شئون عربية و دولية

اعتقدها "مسيّرة".. الجيش الإسرائيلي يستهدف طائرة ركاب مدنية فوق الضفة
مأساة على الطريق الدائري.. مصرع شابين في حادث مروع ببني سويف
أخبار المحافظات

مأساة على الطريق الدائري.. مصرع شابين في حادث مروع ببني سويف
ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول المشمش؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول المشمش؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: طقس حار وشبورة ورياح نشطة خلال الأيام المقبلة
غضب جمهوري وتراجع تاريخي.. شعبية ترامب تنهار في استطلاعات الرأي