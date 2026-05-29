انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

ويعد يوم الاثنين آخر أيام التعاملات الأسبوعية لأسعار العملات العربية والأجنبية، مع تعطيل العمل بالقطاع المصرفي بدءا من الثلاثاء الماضي وحتى الأحد المقبل، بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

لماذا انخفض سعر اليورو؟

انخفض سعر اليورو اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 60.75 جنيه للشراء، بتراجع 63 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بتراجع 74 قرشًا.

بنك مصر: 60.75 جنيه للشراء، بتراجع 63 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بتراجع 74 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.49 جنيه للشراء، بتراجع 90 قرشًا، و60.78 جنيه للبيع، بتراجع 94 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.75 جنيه للشراء، بتراجع 64 قرشًا، و60.97 جنيه للبيع، بتراجع 75 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.8 جنيه للشراء، بتراجع 71 قرشًا، و61.01 جنيه للبيع، بتراجع 72 قرشًا.