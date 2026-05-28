تراجع الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.. أسعار 6 عملات عربية في أسبوع

كتب : ميريت نادي

04:22 م 28/05/2026 تعديل في 04:32 م

تراجعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

ويعد يوم الاثنين آخر أيام التعاملات الأسبوعية لأسعار العملات العربية والأجنبية، مع تعطيل العمل بالقطاع المصرفي بدءا من الثلاثاء الماضي وحتى الأحد المقبل، بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

لماذا انخفضت أسعار العملات اليوم؟

انخفضت أسعار العملات اليوم بعد تراجع سعر الدولار مدفوعًا بدخول مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية".

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.86 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.19 جنيه للشراء، و14.23 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 136.27 جنيه للشراء، بتراجع 69 قرشًا، و138.7 جنيه للبيع، بتراجع 2.74 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.24 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و14.34 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 72.77 جنيه للشراء، بتراجع 1.44 جنيه، و73.84 جنيه للبيع، بتراجع 1.48 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 165.32 جنيه للشراء، بتراجع 3.2 جنيه، و170.55 جنيه للبيع، بتراجع 3.3 جنيه.

