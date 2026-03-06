إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

04:39 م 06/03/2026

سعر اليورو -أرشيفية

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 58.25 جنيه للشراء، بزيادة 1.72 جنيه، و58.7 جنيه للبيع، بزيادة 1.95 جنيه.

بنك مصر: 58.1 جنيه للشراء، بزيادة 1.57 جنيه، و58.51 جنيه للبيع، بزيادة 1.74 جنيه.

بنك القاهرة: 58.25 جنيه للشراء، بزيادة 1.86 جنيه، و58.7 جنيه للبيع، بزيادة 2.07 جنيه.

بنك الإسكندرية: 58.26 جنيه للشراء، بزيادة 1.85 جنيه، و58.71 جنيه للبيع، بزيادة 2.06 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 58.28 جنيه للشراء، بزيادة 1.87 جنيه، و58.71 جنيه للبيع، بزيادة 2.07 جنيه.

