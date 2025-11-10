الأوروبي لإعادة الإعمار بضخ 40 مليون دولار في رأس مال "إنفينيتي باور"

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضخ 40 مليون دولار استثمارات إضافية في رأس مال شركة إنفينيتي باور العاملة في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر ليصل إجمالي مساهمته في رأس المال إلى 141.5 مليون دولار.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن زيادة رأس المال تهدف إلى تمويل وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا بقدرة إجمالية 3 جيجاواط عن طريق شركة إنفنيتي باور.

إنفنيتي باور" تعد مشروع مشترك بين شركتي "إنفنيتي" المصرية و"مصدر" الإماراتية.

تمتلك "انفنيتي باور" محفظة مشاريع تشغيلية للطاقة الشمسية والرياح تزيد قدرتها عن 1.3 جيجاواط في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، بالإضافة إلى مشاريع قيد التطوير بقدرة تبلغ حوالي 3 جيجاواط من المقرر تنفيذها على المدى القريب.

ومن خلال توسعها، تواصل "إنفنيتي باور" توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، مما يُسهم في دفع عجلة النمو، وتعزيز الوصول إلى الطاقة، ودعم التحول الأخضر في القارة الأفريقية.

ويعكس هذا الاستثمار الإضافي دعم البنك المستمر لتطوير الطاقة المتجددة بقيادة القطاع الخاص في أفريقيا، ويتماشى مع أولوياته الاستراتيجية في دعم التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية المستدامة.

وفي هذا السياق، قال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور، إن هذا الدعم المستمر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام وسريع النمو لمصر وافريقيا.

من جانبه، قال هاري بويد-كاربنتر، مدير عام مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن هذا التمويل يعمل على تعزيز شراكتنا مع إنفنيتي ودعم جهودها لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق من شأنها أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء القارة.

أما خارج مصر، فيمثل هذا الاستثمار الجديد خطوةً مهمة في توسيع نطاق عمل إنفنيتي في جميع أنحاء أفريقيا، حيث نرى إمكانات هائلة لتوسيع نطاق توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. معًا نهدف إلى توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة للاقتصادات سريعة النمو، ودفع عجلة التحول الأخضر في أفريقيا، وفق ما قاله هاري.

تعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 13.5 مليار يورو في 207 مشاريع في جميع أنحاء البلاد.