افتتاح المتحف الكبير.. نائب البنك الأهلي: افرحي يا مصر مع أبناءك وأخوتك وأشقاءك

كتب : منال المصري

02:30 م 01/11/2025

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري

وجه يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري تهنئة للشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم الذي يعد الحدث الأكبر والأهم عالميا.

وقال على صفحته على "فيسبوك" حول افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو يحمل تمثال مقلد للملك توت عنخ أمون، " افرحي يا مصر مع أبناءك وأخوتك وأشقاءك ومحبينك من العالم مع هديتك لهم جميعا".

تبدأ فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مساء اليوم السبت، في حدث عالمي ينتظره الملايين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية، في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

يحيى أبو الفتوح البنك الأهلي المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

