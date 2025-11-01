وجه يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري تهنئة للشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم الذي يعد الحدث الأكبر والأهم عالميا.

وقال على صفحته على "فيسبوك" حول افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو يحمل تمثال مقلد للملك توت عنخ أمون، " افرحي يا مصر مع أبناءك وأخوتك وأشقاءك ومحبينك من العالم مع هديتك لهم جميعا".

تبدأ فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مساء اليوم السبت، في حدث عالمي ينتظره الملايين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية، في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.