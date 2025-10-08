التضخم الأساسي يرتفع إلى 11.3% في سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 11.3% في سبتمبر مقابل 10.7% في أغسطس الماضي.

بحسب بيان المركزي اليوم حول التضخم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي سجل 1.5% في سبتمبر 2025 مقابل 1% في سبتمبر 2024 و0.1% في أغسطس 2025.

كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 11.7% خلال سبتمبر من 12% في أغسطس، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم سنوي 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2026 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028.