إعلان

التضخم الأساسي يرتفع إلى 11.3% في سبتمبر

كتب : منال المصري

05:13 م 08/10/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 11.3% في سبتمبر مقابل 10.7% في أغسطس الماضي.

بحسب بيان المركزي اليوم حول التضخم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي سجل 1.5% في سبتمبر 2025 مقابل 1% في سبتمبر 2024 و0.1% في أغسطس 2025.

كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 11.7% خلال سبتمبر من 12% في أغسطس، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم سنوي 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2026 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري معدل التضخم المعدل السنوي للتضخم البنك المركزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. جيبوتي 0 - 2 مصر.. هدف ملغي ومحمد صلاح يعزز التقدم