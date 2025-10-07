المركزي: 1.9 مليار دولار قيمة عقارات اشتراها الأجانب خلال عام

كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري اليوم، أن قيمة الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين- الأجانب- سجلت صافي 1.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025.

وأضاف التقرير أن حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين حققت صافي تدفق للداخل بلغ 399.8 مليون دولار خلال العام المالي الماضي.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات انخفاض صافي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي إلى نحو 12.2 مليار دولار مقابل نحو 46.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

خلال العام المالي قبل الماضي جذبت مصر 24 مليار دولار تدفقات مباشرة من صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار ليصل إجمالي الصفقة 35 مليار دولار وهو ما رفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لرقم تاريخي خلال عام.