هبوط مفاجئ في سعر عملة "بتكوين" وسط قفزات الذهب

كتبت- منال المصري:

هبط سعر عملة الـ"بتكوين" المشفرة الأوسع انتشارا عالميا بشكل مفاجئ بنحو 3% خلال تعاملات آخر 24 ساعة اليوم إلى 121.6 ألف دولار، وفق منصة ماركت كاب كوين حتى وقت نشر هذا التقرير.

كانت سعر "بتكوين" قفز أمس إلى أعلى مستوى قياسي متخطيا نحو 125 ألف دولار وسط الإقبال على الملاذات الآمنة بفعل المخاوف من الإغلاق الحكومي الأمريكي.

وبلغ إجمالي الطب على شراء بتكوين اليوم نحو 73.7 مليار دولار وسط معروض سجل نحو 19.9 مليون وحدة بتكوين.

وتزامن هبوط "بتكوين" مع زيادة بريق الذهب ووصوله إلى قمة قياسية تقترب من 4 آلاف دولار للأونصة في العقود الآجلة خلال تعاملات اليوم.