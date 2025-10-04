إعلان

المركزي يبيع أذون خزانة بـ78 مليار جنيه غدا

كتب : منال المصري

02:33 م 04/10/2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر غدا الأحد بقيمة 78 مليار جنيه، في أول عطاء له بعد خفض الفائدة، وفق بيانات منشورة على موقعه.

كان المركزي باع الخميس أذون خزانة أجل 6 أشهر "182 يوما" وسنة "364 يوما" في عطاء يوم الخميس بنحو 106.3 مليار جنيه بأكثر 2% من السيولة المستهدف جمعه بقيمة 98 مليار جنيه.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% يوم الخميس للمرة الرابعة منذ بداية 2025 إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

يعمل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية على طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بشكل دوري كل أسبوع بهدف جمع سيولة من المستثمرين لسداد النفقات بسبب عجز الموازنة.

البنك المركزي المصري أذون خزانة خفض الفائدة

