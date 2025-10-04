المركزي يبيع أذون خزانة بـ78 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر غدا الأحد بقيمة 78 مليار جنيه، في أول عطاء له بعد خفض الفائدة، وفق بيانات منشورة على موقعه.

كان المركزي باع الخميس أذون خزانة أجل 6 أشهر "182 يوما" وسنة "364 يوما" في عطاء يوم الخميس بنحو 106.3 مليار جنيه بأكثر 2% من السيولة المستهدف جمعه بقيمة 98 مليار جنيه.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% يوم الخميس للمرة الرابعة منذ بداية 2025 إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

يعمل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية على طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بشكل دوري كل أسبوع بهدف جمع سيولة من المستثمرين لسداد النفقات بسبب عجز الموازنة.