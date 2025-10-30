نوهت البنوك إلى تأثر جودة خدمات الدفع الرقمية مثل "الإنترنت والموبايل البنكي والمحافظ الذكية وإنستاباي وماكينات ATM" من ليل اليوم الخميس حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وأرجعت البنوك تأثر الخدمات الرقمية بسبب إجراء تحديثات على أنظمتها لانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبد العمل بالتوقيت الشتوي.

وأعلن البنك التجاري الدولي "CIB" أن العمل بالتوقيت الصيفي سينتهي غدا الخميس الساعة 11:59 مساء، ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت مما سوف يترتب عليه عدم إتاحة الخدمات البنكية بشكل بدءًا من الساعة 11 مساءًا (بالتوقيت الصيفي) وحتى يوم الجمعة، الموافق 31 أكتوبر 2025، الساعة 3 صباحًا (بالتوقيت الشتوي).

وفي نفس الوقت نوه بنك HSBC أن خدمة دفع الفواتير الإلكترونية لن تكون متاحة من يوم الخميس المقبل بداية من الساعة 11.30 مساءً إلى يوم الجمعة الساعة 1.30 صباحاً لقيامنا ببعض التحديثات لأنظمته.

وأكدت بنوك على العملاء من التأكد من أن أجهزتكم تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح الجديد - التوقيت المحلي- قبل أداء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السري المتغير الـ OTP.