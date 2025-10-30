واصل الجنيه مساره الصعودي مقابل الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و6 قروش بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، مقارنةً بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.