إعلان

الجنيه يواصل الارتفاع مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:16 ص 30/10/2025

أسعار الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل الجنيه مساره الصعودي مقابل الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و6 قروش بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، مقارنةً بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن