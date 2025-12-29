الفضة تهبط من مستواها القياسي بنحو 4% إلى 76.34 دولار للأونصة

هبط سعر الفضة عالميا قرب الـ 4% خلال تعاملات اليوم إلى 76.43 دولار للأونصة لتهبطمن مستواها القياسي 80 دولار للأونصة خلال الساعات القليلة الماضية، وفق ما نشره موقع بلومبرج.

شهدت الفضة ارتفاعات قياسية خلال العام الحالي تحت نقص الإمدادات وتكالب الشراء عليها باعتبارها ضمن مدخلات الإنتاج في صناعات عديدة.



كشف تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" عن تسجيل أسعار الفضة قفزات قوية في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بتراجع المخزونات العالمية، وتجدد المخاوف المرتبطة بعجز المعروض، إلى جانب تنامي الطلبين الاستثماري والصناعي على المعدن الأبيض، في واحدة من أعنف موجات الصعود التي يشهدها سوق الفضة منذ سنوات.

ووفقًا للتقرير، سجلت أسعار الفضة مكاسب تجاوزت 173% منذ بداية عام 2025، متفوقة بفارق واسع على الذهب، الذي ارتفع بنحو 65% خلال العام نفسه، في أحد أقوى أعوام المعدن الأصفر منذ عام 1979، في ظل صعود جماعي للمعادن النفيسة مدعوم بعوامل نقدية وجيوسياسية متشابكة.