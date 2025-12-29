إعلان

"ملاكي دخلت في تمناية".. إصابة 8 سيدات بانقلاب سوزوكي بالمنوفية (صور)

كتب : مصراوي

10:38 ص 29/12/2025
    تجمع الأهالي حول السيارة
    موقع حادث مفارق يثرب

المنوفية - أحمد الباهي:

فوجئ سكان منطقة مفترق يثرب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، بانقلاب سيارة "سوزوكي تمناية" كانت تقل عددًا من السيدات العاملات بالمصانع داخل المدينة.

وأكد مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" أن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة ملاكي بالسيارة "التمناية"، ما أدى إلى انقلابها وإصابة 8 أشخاص.

جرى نقل 7 من المصابين إلى مستشفى السادات العام عبر سيارات الإسعاف، بينما وصلت الحالة الثامنة لاحقًا بمساعدة الأهالي.

وأشار المصدر إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة، ويجري حاليًا تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

محافظة المنوفية انقلاب سوزوكي حادث اصطدام مستشفى السادات العام

