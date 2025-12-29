إعلان

زيلينسكي: طلبت من ترامب ضمانات أمنية تصل إلى 50 سنة

كتب : مصراوي

11:13 ص 29/12/2025

فولوديمير زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه طلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب ضمانات أمنية تصل إلى 50 سنة، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وأضاف زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن كييف تريد عقد لقاء لمستشاري الأمن القومي من الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأيام المقبلة في أوكرانيا على أن يتلو ذلك لقاء مع القادة الأوروبيين.

وأكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن عقد لقاء مع الروس ممكن بعد موافقة ترامب والقادة الأوروبيين على الوثائق.

وأمس الأحد، التقى الرئيس الأوكراني بنظيره الأمريكي في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ قرابة 4 سنوات.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة دونالد ترامب

