محافظ الشرقية: خدمة المواطن على رأس أولوياتنا في العام الجديد 2026

قدّم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، التهنئة إلى الشعب المصري، وأبناء محافظة الشرقية، وأعضاء الجهاز التنفيذي، والقيادات الأمنية، ونواب البرلمان، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التقدم والرخاء.

وثمّن محافظ الشرقية الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب المبادرات الرئاسية المتنوعة، مؤكدًا أن هذه الجهود انعكست آثارها الإيجابية بشكل واضح وملموس على أرض الواقع، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية وحضارية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يحقق حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عامًا يحمل الخير والسلام لأبناء محافظة الشرقية كافة، وأن يشهد مزيدًا من العمل والإنجاز، مؤكدًا حرصه الدائم على تلبية احتياجات المواطنين، والوقوف بجانبهم، والعمل المستمر على تحسين جودة حياتهم، وتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

وأكد محافظ الشرقية أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة أولوياته، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم، بما يسهم في ترسيخ الثقة والشراكة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، وبناء مجتمع متماسك ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.