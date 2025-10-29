تراجعت أسعار العائد من مستوياتها القياسية على شهادات الادخار للعائد الثابت بالجنيه المصري بالبنوك بعد قرارات البنك المركزي في اجتماعاته الأخيرة خلال 2025.

كان المركزي خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع سبتمبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار.

وبلغ إجمالي خفض سعر الفائدة منذ بداية العام الحالي 6.25% على 4 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

وبدأت البنوك في خفض سعر الفائدة تزامنا مع قرارات البنك المركزي وبناء على دراسة تكلفة سعر الفائدة على المدخرات والقروض في كل بنك ومستويات السيولة في كل بنك.

وهبطت أسعار الفائدة من مستويات قياسية على شهادات الادخار للعائد الثابت بالبنوك من 27% و30% إلى بين 13% و17% حاليا وفق أجل كل شهادة وسياسة كل بنك.

7 بنوك قرارات خفض سعر الفائدة خلال سبتمبر وأكتوبر الحالي بين 0.5% و2.5% على شهادات الادخاروهي بنك إتش إس بي سي والتعمير والإسكان وsaib وإيجي بنك، والإمارات دبي الوطني والإسكندرية، وقطر الوطني بعد قرار المركزي الأخير.

فيما قرر البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي ومصر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد قرار المركزي في سبتمبر الماضي.

أسعار العائد على شهادات الادخار في المقدمة أمام العملاء في 11 بنكا.

البنك الأهلي

- الشهادة الثلاثية "البلاتينية" للعائد الثابت: سجل 17% يصرف شهريا.

- الشهادة الثلاثية "البلاتينية" للعائد المتناقص: يتراوح بين 13.5% و23% بدلا من 15% و27% وفق دورية صرف العائد شهري أو سنوي.

- الحد الأدنى للشراء: يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

بنك مصر

- شهادة "القمة" الثلاثية للعائد الثابت: سجل سعر العائد إلى 17% يصرف شهريا.

- شهادة ابن مصر الثلاثية ذات العائد المتناقص: يتراوح العائد الذي يصرف شهريا بين 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة بدلا من 23%، و19.5%، و16% على التوالي.

البنك التجاري الدولي "CIB"

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد اليومي و16% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي، و15.5% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك HSBC

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك الإسكندرية

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "الماسية": تمنح عائدا 16.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " Luxury ": تمنح عائدا 17% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تمنح عائد 13.5% سنويا ويصرف العائد شهرياـ ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك أبو ظبي الأول

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تصرف عائدا 15% للعائد الشهري، و15.20% للعائد الربع سنوي، و15.30% للعائد النصف سنوي، و15.40% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك "QNB"

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15% للعائد الشهري، و15.05% للعائد الربع سنوي، و15.1% للعائد النصف سنوي و15.15% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- يتيح البنك شهادات أخرى بأسعار عائد أعلى بشرط لايقل الحد الأدنى عن 500 ألف جنيه أو مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه منها:

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "": تمنح عائدا سنويا 17% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 10 ملايين جنيه.

بنك saib

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " PRIME": تصرف عائدا 16.5% سنويا ويصرف شهريا، أو 17% يصرف كل 6 أشهر ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي "eg bank":

- الشهادة الثلاثية " البريميم ": تتيح عائدا سنويا 17% يصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.