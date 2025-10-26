البنك المركزي الأمريكي يحسم قرار الفائدة الأربعاء المقبل

كتبت – منال المصري:

يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الدوري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لحسم سعر الفائدة على الدولار، وسط ترقب عالمي لاحتمال تنفيذ الخفض الثاني خلال العام الجاري.

وكان الفيدرالي قد خفّض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير خلال سبتمبر الماضي لأول مرة منذ بداية 2025، في ضوء تباطؤ معدل التضخم بالولايات المتحدة، ليصل سعر الفائدة إلى ما بين 4% و4.25% بعد تقليصها بمقدار 0.25%.

ويواجه جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ضغوطاً متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب بخفض أسرع للفائدة، بهدف تقليل تكلفة خدمة الدين الأمريكي وتحفيز النمو الاقتصادي مع اقتراب الانتخابات.

ويتابع المستثمرون حول العالم نتائج الاجتماع عن كثب، لما سيكون له من تأثير مباشر على الأسواق العالمية وسوق العملات، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع وتيرة التضخم خلال الأشهر الأخيرة.