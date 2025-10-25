رئيس أفريكسيم بنك: موّلنا 100 مليار دولار من التجارة الإفريقية



كتبت- منال المصري:

قال بنديكت أوراما، الرئيس المنتهية ولايته للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، إن البنك موّل خلال العقد الأخير عمليات تجارية وتنموية بأكثر من 100 مليار دولار، وشارك في تنفيذ مبادرات نوعية ساهمت في تمهيد الطريق أمام إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).



وأضاف أوراما، في كلمته خلال مؤتمر «الوداع والتنصيب» أن البنك لعب دورًا محوريًا في تطوير نظام الدفع والتسوية البينية الأفريقية (PAPSS) الذي يربط بين 42 نظامًا مصرفيًا وطنيًا، ما أتاح تنفيذ المعاملات التجارية بالعملات المحلية وخفّض الاعتماد على العملات الأجنبية.



وأشار أوراما إلى أن جائحة كورونا مثلت اختبارًا حقيقيًا لقدرات البنك، إذ ضخ أكثر من 8 مليارات دولار لدعم الاقتصادات الإفريقية ومساندة الدول في تمويل واردات السلع الأساسية والمستلزمات الطبية.



وأكد أن البنك تبنّى خلال فترة رئاسته ما وصفه بـ"نهج الاضطراب البنّاء" لتغيير قواعد التمويل والتجارة في القارة، مضيفًا:



> "نجحنا في تحويل التحديات إلى فرص، وبناء مؤسسات مالية إفريقية قادرة على تمويل التنمية دون الاعتماد على الخارج."



كما أعلن أوراما أن البنك أطلق خلال العامين الماضيين مبادرة لتوطين التصنيع الدوائي وتمويل المجمعات الصناعية المشتركة بين الدول الإفريقية، موضحًا أن هذه الخطوات تمثل البداية نحو استقلال اقتصادي حقيقي.



ما تحقق ليس نهاية الرحلة، بل بداية فصل جديد من التمكين الإفريقي يقوده جيل جديد من القادة الماليين الذين يؤمنون بأن أفريقيا يجب أن تموّل نفسها بنفسها."