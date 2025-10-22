ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.48 جنيهًا للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.