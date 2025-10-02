قال صندوق النقد الدولي إن التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج مصر لا يزال قيد النقاش مع الحكومة المصرية.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن المضي قدمًا في مراجعات البرنامج سيعتمد على مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات من الأصول العامة.



كان صندوق النقد الدولي أرجأ الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو مع المراجعة السادسة في أكتوبر الحالي حتى إعطاء مصر تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.

وفي حال اعتماد الصندوق المراجعة الخامسة المرحلة مع السادسة الشهر المقبل سيتيح لمصر تسلم دفعتين جديدتين بإجمالي 2.4 مليار دولار من القرض وفق المتفق عليه في البرنامج.

يدعم صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حصلت منها على نحو 3.2 مليار دولار.



وأكد صندوق النقد الدولي أن استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي يفتح الباب أمام ضرورة إجراء إصلاحات أعمق لتحفيز النمو الحقيقي.



يحث الصندوق مصر بالالتزام بتعهداتها والتخارج من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص وتنفيذ تعهداتها لبرنامج الطروحات بهدف تقليل عبء الدين.