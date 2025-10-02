إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش

كتب : منال المصري

08:23 م 02/10/2025

صندوق النقد الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال صندوق النقد الدولي إن التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج مصر لا يزال قيد النقاش مع الحكومة المصرية.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن المضي قدمًا في مراجعات البرنامج سيعتمد على مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات من الأصول العامة.


كان صندوق النقد الدولي أرجأ الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو مع المراجعة السادسة في أكتوبر الحالي حتى إعطاء مصر تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.

وفي حال اعتماد الصندوق المراجعة الخامسة المرحلة مع السادسة الشهر المقبل سيتيح لمصر تسلم دفعتين جديدتين بإجمالي 2.4 مليار دولار من القرض وفق المتفق عليه في البرنامج.

يدعم صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حصلت منها على نحو 3.2 مليار دولار.

وأكد صندوق النقد الدولي أن استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي يفتح الباب أمام ضرورة إجراء إصلاحات أعمق لتحفيز النمو الحقيقي.


يحث الصندوق مصر بالالتزام بتعهداتها والتخارج من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص وتنفيذ تعهداتها لبرنامج الطروحات بهدف تقليل عبء الدين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

صندوق النقد الدولي مصر الحكومة المصرية مراجعات البرنامج سحب الاستثمارات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة في 2025