الدولار بـ 47.92.. أسعار العملات الأجنبية في التعاملات الأولى اليوم

كتب : آية محمد

06:00 ص 02/10/2025

أسعار الدولار

كتبت- آية محمد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ومنها سعر الدولار، في بداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025، في البنوك العاملة بالسوق المصري.

وتضمنت البيانات سعر صرف الدولار الأمريكي، إلى جانب عدد من العملات الأجنبية الأخرى، وفق آخر تحديث صادر عن البنك المركزي.

أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم:

سعر الدولار الأمريكي: 47.79 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 56.03 جنيه للشراء، و56.2 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: 64.37 جنيه للشراء، و64.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 156.34 جنيه للشراء، و156.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.01 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 126.72 جنيه للشراء، و127.1 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني: 124.12 جنيه للشراء، و124.48 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 13.1 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 67.31 جنيه للشراء، و67.69 جنيه للبيع.

