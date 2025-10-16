أصدر البنك المركزي المصري قرارا للبنوك بتعديل أسعار الفائدة وزيادتها على القروض الجديدة بمبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بداية من أمس الأربعاء وفق تعليمات رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل الزيادة:

- رفع سعر الفائدة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 4% إلى 12% على أساس متناقص بدلاً من 8%.

- زيادة سعر الفائدة على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% على أساس متناقص بدلاً من 3%.

يتم تطبيق هذه التعديلات على أية قروض جديدة في إطار مبادرة التمويل العقاري المشار إليهما بعاليه اعتباراً من تاريخ القرار (١٥) أكتوبر (۲۰۲۵، وفق كتاب دوري صادر اليوم.

وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وفقا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 2022.

كان البنك المركزي توقف في نوفمبر 2022 عن دعم أسعار الفائدة على أي مبادرات على أن يؤول الدعم إلى وزارة المالية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تتحمل الدعم.

جاءت هذه الخطوة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار بهدف رفع عبء التكلفة على المركزي وزيادة الشفافية بالموازنة حول أي دعم مقدم.