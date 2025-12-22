الإعدام للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ريا وسكينة الأقصر"

الأقصر - محمد محروس:

قضت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا على المتهمتين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ريا وسكينة"، وذلك برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين ومحمد عمر صوفي، وأمانة سر محمد حفني ومايكل فكتور.

تعود تفاصيل القضية إلى الواقعة التي هزت محافظة الأقصر في 24 يونيو 2024، والمعروفة إعلاميًا بقضية "طفلة الحلق"، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان الطفلة جودي مصطفى عبدالرشيدي، البالغة من العمر 6 سنوات، داخل جوال، وبها آثار خنق وتعذيب، في قرية الزينية قبلي شمال المحافظة.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات وأمر الإحالة، وجه الاتهام إلى الأم "شربات.ع.ض" وابنتيها "عبير.ص.م" و"ملك.ص.م"، حيث كشفت التحريات أن الطفلة الصغرى قامت باستدراج المجني عليها بحجة شراء حلوى من أحد المحال، بينما كانت الأم والابنة الكبرى في انتظارها داخل المنزل.

وأوضحت التحقيقات أن الطفلة جودي تعرضت للاعتداء داخل منزل المتهمات، حيث تم كتم أنفاسها باستخدام قطعة قماش مبللة، ثم جرى نزع قرطها الذهبي، ووُضعت داخل جوال وأُلقي بها في الشارع، في محاولة لإبعاد الشبهة عن الجناة، مستغلين انقطاع التيار الكهربائي وقت ارتكاب الجريمة.

بدأت خيوط كشف لغز الواقعة مع تضييق دائرة الاشتباه وتتبع مسار الحلق الذهبي، حيث رصدت كاميرات المراقبة قيام المتهمات ببيعه في أحد محال الصاغة بمدينة الأقصر، وهو ما قاد إلى ضبطهن وبحوزتهن باقي المبلغ المالي، واعترفن تفصيليًا بارتكاب الجريمة.

وكانت محكمة جنايات الأقصر قد أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا على المتهمتين الأولى والثانية، قبل أن تنظر محكمة جنايات مستأنف الأقصر الطعن المقدم، لتنتهي اليوم بتأييد الحكم.