تركي آل الشيخ يحصد لقب Promoter of the Yearلعام 2025 منBoxing News

كتب : منى الموجي

08:38 م 22/12/2025

المستشار تركي آل الشيخ

حصد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، لقب Promoter of the Year لعام 2025، وذلك ضمن جوائز مجلةBoxing News البريطانية المتخصصة في رياضة الملاكمة، تقديرًا لدوره وتأثيره في صناعة الملاكمة عالميًا.

ويُعد تركي من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الملاكمة خلال السنوات الأخيرة، إذ ساهم من خلال شراكاته الدولية في إعادة صياغة مشهد النزالات الكبرى.

وجاء التكريم عقب عام استثنائي شهد تنظيم ودعم عدد من أبرز النزالات العالمية، كان لموسم الرياض دور محوري فيها، من بينها: النزال العالمي الذي جمع ساول كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد في لاس فيجاس، والذي صُنف كأحد أكبر نزالات العام وحظي بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على مستوى العالم.

كما شهد شهر نوفمبر 2025 إقامة نزالين بارزين ضمن أحداث الملاكمة العالمية المرتبطة بموسم الرياض، أولهما النزال العالميUnfinished Business ، الذي أقيم في لندن وجمع كريس يوبانك جونيور، وكونور بين، على ملعب توتنهام هوتسبير، في أمسية تاريخية أعادت إحياء واحدة من أشهر المنافسات في الملاكمة البريطانية، وسط حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية دولية.

مجلة Boxing News من أقدم وأعرق المجلات المتخصصة في الملاكمة عالميًا، تأسست عام 1909 في المملكة المتحدة.

تركي ال الشيخ Promoter of the Year الاتحاد السعودي للملاكمة

