مدبولي يستعرض إنجازات الدولة منذ 2014 أمام الملحقين العسكريين

كتب أحمد العش:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، مؤكدا على أهمية دورهم كسفراء غير رسميين لمصر.

وأعرب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، عن سعادته بهذا الاجتماع، مشيرا إلى أن الملحقين العسكريين عناصر منتقاة بعناية من الدولة المصرية ومميزة داخل القوات المسلحة، وأن اللقاء يتيح تقديم لمحة سريعة عن ملفات وقضايا تهم الوطن.

واستعرض مدبولي خلال حديثه، عددا من الملفات، بدءا من فترة ما قبل 2014 وحتى الوقت الحالي، مسلطا الضوء على الإنجازات التي تحققت رغم التحديات في تنفيذ المشروعات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر قبل 2014 لم تكن تمتلك بنية تحتية مناسبة للمشروعات القومية الكبرى، وأن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية توليه الرئاسة كانت قائمة على بناء دولة قوية قائمة على أسس حديثة ومتطورة، مع التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية ترجمت في مشروعات كبرى وفرت آلاف فرص العمل وخفضت معدلات البطالة من نحو 13.5٪ في 2013 إلى حوالي 6.2٪ حاليا.

وأشار إلى أن مصر حققت خلال 10 سنوات إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات بفضل الإصلاحات الاقتصادية، رغم أن الدول العظمى تحتاج عادة نحو 20 عاماً لتحقيق طفرة مماثلة، متناولًا الحديث عن مؤشرات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك معدلات التضخم، وزيادة الرقعة السكنية، وتشييد المدن العمرانية الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان وتطوير قرى الريف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنمية محافظات الصعيد ضمن برامج وطنية مخصصة.

وتناول رئيس الوزراء دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات العالمية، إذ بلغت الاستثمارات فيها نحو 14 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، كما تطرق إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتيسير بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك مشاريع تطوير الساحل الشمالي الغربي بالشراكة مع الإمارات وقطر.

أكد مدبولي فيما يتعلق بالملحقين العسكريين المرشحين، على أهمية دورهم في تمثيل مصر بالخارج، مشيرا إلى أن زوجاتهم أيضا يسهمن في دعم هذا الدور، ومنوها بأن السيدات المصريات أثبتن جدارة وكفاءة في مختلف المجالات، ومؤكدًا أن الملحقين العسكريين يشكلون جزءً من "قوة مصر الناعمة" إلى جانب السلك الدبلوماسي، لا سيما في تسويق الإنجازات التنموية التي تحققها الدولة.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح بين رئيس الوزراء وعدد من الملحقين حول الملفات الوطنية، إذ تحدث الدكتور مصطفى مدبولي بشفافية عن الإنجازات والتحديات التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة.

