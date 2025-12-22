الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي

كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

استقبلت أسرة الفنانة سمية الألفي المعزين فيها، اليوم الاثنين، في مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد، وكان في استقبالهم ابنها عمر فاروق الفيشاوي.

والتقط مصراوي الصور الأولى من بدء العزاء عقب انتهاء صلاة المغرب.

سمية الألفي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما، يوم السبت الموافق 20 نوفمبر، وخرجت جنازتها بعد أداء الصلاة عليها، من مسجد مصطفى محمود من منطقة المهندسين.

تعد سمية الألفي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي. ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات، الراية البيضا.