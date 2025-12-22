فيديو هدف زيمبابوي في مرمى منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية

يلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب زيمبابوي اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، حسام عبدالمجيد، محمد هاني ومحمد حمدي

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية وحمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح ومحمود تريزيجيه

أبرز أحداث مباراة منتخب مصر وزيمبابوي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من إمام عاشور لكنها تصطدم بدفاع منتخب زيمبابوي.

الدقيقة 8: فرصة الهدف الأول تضيع من منتخب مصر، بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع زيمبابوي.

الدقيقة 10: محاولات من لاعبي منتخب مصر لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 11: فرصة خطيرة لإمام عاشور بعد تمريرة من محمد صلاح ولكن تسديدة إمام تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 16: عرضية من لاعب زيمبابوي يبعدها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 20: برنس ديوب يسجل الهدف الأول لزيمبابوي في مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 23: فرصة خطيرة لمنتخب زيمبابوي يتصدى لها على مرتين.

الدقيقة 25: تسديدة من عمر مرموش تصل سهلة إلى يد حارس مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 27: عرضية من محمد حمدي يبعدها دفاع زيمبابوي.

الدقيقة 34: رأسية من حسام عبد المجيد ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب زيمبابوي.

الدقيقة 38: عرضية من محمد صلاح تصل سهلة في يد حارس مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 40: فرصة خطيرة لمنتخب زيمبابوي ولكن يبعدها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 44: مطالبات بركلة جزاء لمنتخب مصر بعد سقوط تريزيجيه داخل منطقة جزاء زيمبابوي.

الدقيقة 45: فرصة التعادل تضيع من منتخب مصر بعد تسديدة من عمر مرموش مع على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.