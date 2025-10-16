أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنهم يعملون على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد نجاح تجربتنا في صفقة "رأس الحكمة".

وبحسب بيان اليوم، أوضح كجوك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أننا نعمل على تحويل جزءا كبيرا من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.

كانت مصر وقعت في فبراير 2024 على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة وهو ما ساهم في خروج مصر من أكبر أزمة لتفاقم نقص النقد الأجنبي.

وتضمنت الصفقة تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار مستحقة على مصر واستلام 24 مليار دولار أموال سائلة.

وأشار وزير المالية إلى أن "ما وعدنا به نفذناه، ونحن سعداء بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالي الماضي".

وأضاف "أننا نفذنا الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة وهو ما حظى بالتجاوب السريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة.