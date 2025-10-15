تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.58 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.59 جنيهًا للشراء، و47.69 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.69 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، بتراجع قرش، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.