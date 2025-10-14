تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتب- أحمد الخطيب:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، بينما ارتفع في 3 بنوك، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.65 جنيهًا للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.8 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و47.9 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.