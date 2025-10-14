إعلان

تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتب- أحمد الخطيب:

04:29 م 14/10/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، بينما ارتفع في 3 بنوك، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.65 جنيهًا للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.8 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و47.9 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

