خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟

شهد سعر صرف الجنيه انخفاضا مفاجئا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم قبل أن يقلل من خسائره ويعود للارتفاع مجددا تحت ضغط خروج جزئي للأجانب بسبب عودة الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وتراجع سعر الجنيه بنحو 59 قرشا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم قبل أن يعوض جزءا من خسائره بنحو 23 قرشا ليعود مجددا تحت الـ 48 جنيها للشراء والبيع بالبنوك.

وعزا مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، التراجع المفاجئ اليوم في قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى ضغط خروج جزئي للأجانب بعد عودة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.

وأوضحوا أن الجنيه عاد مجددا للارتفاع بعد تمويل خروج الأجانب وتراجع الضغط على شراء الدولار.

كان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أعلن أمس أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات من الصين اعتباراً من الشهر المقبل، رد على إعلان بكين هذا الأسبوع بتشديد قواعدها على صادرات المعادن النادرة.

وقال رئيس أحد البنوك لمصراوي، إن تراجع أداء الأسهم يوم الجمعة في السوق الأمريكية وراء خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأدت تصريحات ترامب إلى انخفاض أسواق المال، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض بنسبة 2.7%، وهو أكبر انخفاض له منذ أبريل.

جني أرباح

وفسر محمد عبد العال الخبير المصرفي خلال حديثه مع مصراوي هذا التذبذب بتصحيح السوق لأوضاعه حيث عند هبوط الدولار إلى مستوى معين 47.5 جنيه لكل دولار يبدأ بعض المتعاملين عملية إعادة شراء ما سبق أن باعوه من دولارات، لتحقيق مكاسب.

والبعض الآخر يأخذ مراكز جديدة long بالدولار عند تلك المستويات السعرية تحسباً للمستقبل وهذا ما يزيد الطلب على الدولار في ظل مرونة سعر الصرف، وفق ما قاله عبد العال.

تتبع مصر سعر صرف مرن لتحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار دون تدخل من المركزي فعند زيادة الطلب على الدولار يتراجع الجنيه أو العكس.

الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية يعد من أحد العوامل القوية في زيادة مرونة سعر الصرف وسط زيادة التدفقات بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

وأشار عبد العال إلى أنه من المصلحة الاقتصادية أنه ليس من المصلحة الارتفاع المستمر للجنيه فقد يؤثر سلبا على تحويلات العاملين في الخارج والتصدير والسياحة، بجانب عند إعادة تسعير الأصول التي تستهدف مصر التخارج منها وفق برنامج الطروحات.

وتوقع عبد العال أن يظل الجنيه مقابل الدولار في حالة تقلب بين 48 و49 جنيها حتى نهاية العام.