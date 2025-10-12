11 معلومة.. ماذا نعرف عن صندوق دعم الجهاز المصرفي الذي أطلقه المركزي؟

أطلق البنك المركزي المصري صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وتم تشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية 11 آخرين منهم رامي أبو النجا وطارق الخولي نائبي محافظ المركزي.

ماذا نعرف عن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي؟

- تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.



- للصندوق شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي.



- يضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي.

- تعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية.



- تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي.



- الاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها.

- دعم بيئة الإبداع والابتكار.



- تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك.



- العمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.

- يجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته.



- يجوز إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.