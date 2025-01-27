تقرير- هل يؤثر ارتفاع استحقاقات الأموال الساخنة على الجنيه في مارس المقبل؟

كتبت- منال المصري

استبعد جولدمان ساكس، أحد البنوك الأمريكية العالمية، تأثير ارتفاع عمليات استرداد استثمار أجنبي غير مباشر – الأموال الساخنة- في السندات المحلية المصرية على زيادة مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتوقع البنك في تقرير أطلع عليه مصراوي، أن لا يؤثر ارتفاع عمليات استرداد سندات الخزانة في مارس على العملات الأجنبية انطلاقا من أن معظم المستثمرين الأجانب خرجوا من هذا الاستحقاق في الربع الرابع بـ2024، مما يعني أنه يتم الاحتفاظ به محليًا بشكل أساسي.

في نوفمبر وديسمبر الماضيين تسبب وجود استحقاقات مرتفعة في أذون الخزانة بانخفاض الجنيه مقابل الدولار إلى أكثر من 51 جنيها لكل دولار قبل أن يعود للارتفاع إلى 50.30 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم.

وأشار جولدمان ساكس، إلى استمرار رؤيته للعملات الأجنبية بأن تحظى بدعم جيد في الأمد القريب.

وأضاف أن العوامل التي دفعت تدفقات المحافظ إلى الخارج في الربع الرابع من العام الماضي انعكست إلى حد كبير، بما يتماشى مع توقعاتهم وشهدوا تدفقات كبيرة إلى السوق المحلية منذ بداية العام.

مطلع يناير الجاري عاد المستثمرين الأجانب مجددا إلى شراء أذون وسندات خزانة وهو ما ساعد في تخفيف الضغط على الدولار وتراجعه مقابل الجنيه.

ونتيجة عودة المستثمرين الأجانب ارتفع الجنيه بنحو 1.5% مقابل الدولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، متوقعا أن يستمر هذا الارتفاع في الأسابيع المقبلة، وفق جولدمان ساكس.

خلال أول 8 أشهر من تحرير سعر الصرف تلقت مصر تدفقات نقد أجنبي بنحو 24 مليار دولار ليصل إلى نحو 38.17 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

وأشار جولدمان ساكس إلى أن المراكز الأجنبية في السوق المحلية منخفضة نسبيًا الآن (حوالي 10 مليارات دولار وفقًا لتقديراتنا)، مما يعني أن هناك ارتفاعًا كبيرًا لتدفقات المحافظ في الأشهر المقبلة.

وتوقع جولدمان ساكس أيضا بانتعاش الإصدارات الخارجية من قبل الحكومة والمزيد من الصرف من قبل صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

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