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سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

03:37 م الخميس 23 يناير 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة بين قرشين و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 9 بنوك، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.29 جنيه للشراء، و50.39 جنيه للبيع بزيادة قرش.

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