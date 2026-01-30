إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

06:01 م 30/01/2026

سعر اليورو -أرشيفية

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 56.19 جنيه للشراء، بزيادة 1.05 جنيه، و56.65 جنيه للبيع، بزيادة 1.27 جنيه.

بنك مصر: 56.2 جنيه للشراء، بزيادة 97 قرشًا، و56.66 جنيه للبيع، بزيادة 1.19 جنيه.

بنك القاهرة: 56.19 جنيه للشراء، بزيادة 1.06 جنيه، و56.65 جنيه للبيع، بزيادة 1.28 جنيه.

بنك الإسكندرية: 56.22 جنيه للشراء، بزيادة 99 قرشًا، و56.66 جنيه للبيع، بزيادة 1.19 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 56.16 جنيه للشراء، بزيادة 1.03 جنيه، و56.64 جنيه للبيع، بزيادة 1.26 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو في 5 بنوك سعر اليورو اليوم ارتفاع سعر اليورو سعر اليورو مقابل الجنيه سعر شراء اليورو سعر بيع اليورو

