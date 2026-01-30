انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.5 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.48 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.