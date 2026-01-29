إعلان

محافظ المركزي المصري: إجهاض حالات احتيالية بـ4 مليارات جنيه في 2025

كتب : منال المصري

06:34 م 29/01/2026 تعديل في 06:39 م

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري

كشف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري عن إجهاض حالات احتيالية على العملاء بقيمة 4 مليارات جنيه العام الماضي بزيادة 268% عن 2024 بفضل الإجراءات الاستباقية المانعة المتخذة من المؤسسات المالية.

وأشار عبد الله خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر اليوم، إلى أن تحقيق مستوى فعال من الحماية يُلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق البنوك المركزية، التي تضطلع بدورٍ محوري في تعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية، من خلال وضع الأطر الرقابية، والتعليمات المنظمة، وآليات الحوكمة، بما يضمن حماية المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حدٍ سواء.

وأضاف عبد الله أنه رغم مساهمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في تطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءتها، فإنها تفرض تحديات جديدة ينتهجها المحتالون باتت تسمى الاحتيال المنظم وفق أحدث إصدارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والذي تطلب معه العمل على إيجاد أدوات أكثر تطورًا لمنع ورصد الأنماط الاحتيالية المستحدثة.

وأوضح أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة وليست فردية، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة انفاذ القانون وصولا الى مؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم سلامة المعاملات المالية، ويُعزز مناعة الأنظمة المصرفية العربية أمام مختلف أشكال الجرائم المالية.

البنك المركزي المصري حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال الأنظمة المصرفية الذكاء الاصطناعي

