إعلان

حتى 25 قرشا.. سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

11:06 ص 30/01/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 17 و25 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.87 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.03 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة بين القاهرة والأقصر وأسوان
أخبار مصر

السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة بين القاهرة والأقصر وأسوان
دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك
رياضة محلية

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك
هل السفر لزيارة قبر الوالد وقراءة الفاتحة له جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل السفر لزيارة قبر الوالد وقراءة الفاتحة له جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا.. ماذا يعني ذلك؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا.. ماذا يعني ذلك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان