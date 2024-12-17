الفيدرالي الأمريكي يحسم فائدة الدولار غدا.. كيف تؤثر على مصر؟

كتبت- منال المصري:

يحسم الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- حسم سعر الفائدة على الدولار في اجتماعه غدا الأربعاء، وسط ترقب الأسواق الدولية لقرار الفيدرالي.

بدأ الاحتياطي الفيدرالي عقد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السوق المفتوح الفيدرالية أمس الثلاثاء والتي تستمر حتى غدا لحسم قرار الفائدة.

كان المركزي الأمريكي عكس اتجاهه المتشدد لرفع سعر الفائدة خلال آخر اجتماعين له حيث خفض سعر 0.5% على الدولار في سبتمبر الماضي و0.25% في نوفمبر مسجلا 4.5% 4.75%.

وعلى مستوى الأسواق الدولية يكون قرار الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة على الدولار على رأس الاهتمامات لتأثيره على الاقتصاد العالمي ككل وليس الاقتصاد الأمريكي فقط.

ويأتي اجتماع الفيدرالي بعد أن تسارع المعدل السنوي للتضخم بأمريكا بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 2.7% من 2.6% في أكتوبر الماضي، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

كيف يؤثر على مصر؟

ويؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على كافة الأسواق الدولية المختلفة بسبب قوة وهيمنة الدولار على التجارة العالمية كما يكون لها تبعات على المصادر الأخرى مثل الذهب والبورصة والعملات الرقمية.

ويرى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن قرار الفيدرالي غدا حول الفائدة سواء بالإبقاء عليها أو خفضها للمرة الثالثة على التوالي لن يكون مؤثرا على قرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل.

ويعقد البنك المركزي المصري ثامن اجتماع والأخير في 2024 يوم الخميس بعد المقبل لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 5 اجتماعات على التوالي دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأوضح عبد العال لمصراوي، أن عدم تأثر مصر بقرار الفيدرالي غدا يرجع إلى أن الأوضاع الاقتصادية بين مصر وأمريكا مختلفة بشكل تام وكذلك العملة المحلية المصرية غير مرتبطة بالدولار مثل الدول الخليجية.