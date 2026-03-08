إعلان

الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية

كتب : منال المصري

09:02 م 08/03/2026

سعر صرف الدولار

تراجع سعر الجنيه المصري بنحو 9% أمام الدولار خلال أول 9 أيام من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بتخارج المستثمرين الأجانب من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية.

وسجل الدولار قفزة تاريخية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم، متجاوزًا مستوى 52 جنيهًا لأول مرة، وفق بيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين في القطاع المصرفي.

ويواجه الجنيه ضغوطًا متزايدة منذ بداية الحرب على إيران، نتيجة خروج المستثمرين الأجانب، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، من أدوات الدين المحلية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وتراجع قيمة العملة المحلية، لتفقد بذلك المكاسب التي حققتها خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تلقت مصر تدفقات من النقد الأجنبي، المعروفة بالأموال الساخنة، بنحو 30 مليار دولار خلال أول 19 شهرًا من تحرير سعر الصرف، ليصل إجمالي رصيد هذه التدفقات إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

ومنذ مارس 2024، عاد البنك المركزي المصري إلى تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، التي تتيح تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وفق آليات العرض والطلب، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على السوق الموازية للعملة، إلى جانب استئناف برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار هبوط الجنيه مقابل الدولار حرب أمريكا وإيران

