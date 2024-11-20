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الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في البنوك لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف

02:25 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات في البنوك بنحو 22 قرشا ليصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

أسعار الدولار في 10 بنوك حتى كتابة التقرير الساعة 2 ظهرا

البنك الأهلي المصري: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع بزيادة 19 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع بزيادة 19 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.66 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع بزيادة 19 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.71 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشا للشراء والبيع.

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